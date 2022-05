Jeremy LONCLE (LONCLE)

Bienvenue chez Art partners 33



Notre équipe travail essentiellement pour le compte d'une clientèle privée.



Nous nous chargeons de sélectionner des oeuvres de qualité.



La discrétion est l'une des conditions cruciales de nos missions dans la mesure à pouvoir sélectionner ou vendre des oeuvres sans contraintes. Préalable à la vente, notre équipe procéde à l'expertise et à l'estimation de l'oeuvre ou de l'objet d'art mis en vente. Dans la mesure d'assurer un minimum de discrétion sur une oeuvre a vendre, notre équipe est annexée sur l'aspect relationnel d'où l'importance de notre carnet d'adresses qui fait notre force et vous assure une différence en adéquate à vos attentes.



Pour connaître l'ensemble de nos services je vous invite à nous contacter aux numéro suivant : 07 84 77 95 41 ou

mail: Jloncle.artpartners33@gmail.com



Nous vous contacterons dans les plus brefs délais

Cordialement



Jeremy Loncle