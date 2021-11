Mes compétences :

MySQL

FTP

Active Directory

Haute Disponibilité

VMware vSphere ESXI

Adobe Fireworks

Programmation (C, C++, Java, SQL, PHP, HTML, CSS)

Protocoles Réseaux

OS Linux (Ubuntu, Debian, CentOS)

Modèle OSI et TCP/IP

Supervision (Cacti, Nagios)

Apache, SSL, DNS, DHCP, Samba