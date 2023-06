Jérémy MASSON

Bonjour,



Je m'appelle Jeremy Masson et après avoir acquis une première expérience professionnelle en gestion des ventes, j'ai décidé de rejoindre Oracle afin d'accompagner les organisations dans leurs transitions vers le cloud.



Mon objectif est de vous aider à trouver la bonne solution Cloud adaptée à vos besoins.



Oracle Cloud est le cloud public le plus large et le plus intégré de l'industrie.



Visitez le site Web d'Oracle pour savoir comment les clients Oracle utilisent le SaaS, PaaS et IaaS et d'autres technologies pour transformer leurs entreprises.



https://www.oracle.com/fr/index.html



Votre entreprise se concentre-t-elle sur des sujets tels que la sécurité des données, l'agilité, la haute performance et la disponibilité?



Que vous ayez un problème particulier ou que vous soyez curieux de voir ce que Oracle Digital a à offrir pour les petites et moyennes entreprises, n'hésitez pas à me contacter.



Jeremy Masson

Technology Account Executive – Grand Nord – France

Tel : +33 1 57 60 20 27

Mobile : +353 87 359 50 01

Mail : jeremy.masson@oracle.com



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Sales Force

Vente

Business development

Gestion de la relation client

Prospection commerciale