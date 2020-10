Jérémy PLASSERAUD

9 ans d'expérience commerciale, aussi bien en start-up que dans de grands groupes français et internationaux. Une culture du résultat et un véritable gout du challenge.



Spécialités :



- Élaboration et mise en place de stratégies commerciales ;

- Développement de comptes clés français et internationaux ;

- Recrutement, formation et management de collaborateurs talentueux.



Domaines de prédilection :



- Digital, E-commerce, Marketing 360, Affiliation, Acquisition, Performance, CPC / CPA, RH, Formation & EdTech.