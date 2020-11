Jérémy PLESSIS

Juillet 2011-Aujourd'hui,

Demay Lesieur

Groupe Dexis 44 salariés,

Technico Commercial Sédentaire spécialiste automatisme pneumatique et instrumentation.





• Conseil et orientation technique



• Gestion des appels d’offres



• Recherche et mise en concurrence de nouveaux fournisseurs



• Négociation des prix, délais, conditions de transport et paiement



• Gestion des litiges et non conformités







Janvier 2008-Mai 2010, Mantelec SARL (78) – Groupe E.T.N – 20 salariés, Technico-commercial Sédentaire

Instrumentation, Electrotechnique, Distribution d’énergie, automatisme, bâtiments





Secteur d’activité :



Suivi et Développent du portefeuille de 780 clients actifs sur le secteur (78), CA annuel de 1,2 millions d’euros.



Mes compétences :

Word

Excel

Achat/vente