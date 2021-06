Jeremy RAMU

Depuis toujours, mon ambition de faire un métier qui me plait m’a conduite à faire de la programmation informatique des systèmes embarqués mon domaine technique de prédilection.

L’innovation et la technologie sont de réelles sources de motivations pour moi. Ma participation à des projets novateurs et la satisfaction des clients sont autant de retours d’expériences positifs qui me confortent dans mon choix et me motive à poursuivre mon évolution dans ce domaine.

Je suis donc à la recherche de l’entreprise qui pourra me donner l’opportunité de m’accomplir pleinement dans mon projet de carrière.