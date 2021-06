Jérémy RICHARD

Viadeo permet de se créer des opportunités de business et d'améliorer sa visibilité, cependant

Tout commence par une relation. Je me présente donc.



Voici 5 ans d'expérience dans les domaines du commerce, de la gestion de clients, de la prospections terrains et téléphonique :



Vendeur chez intersport

commerciale dans la société Technitoit (société de rénovation de l'habitat)

Vendeur chez renault

Technico-commercial chez Oman (Ouest Manutention, secteur du chariot élévateur)

Et aujourd'hui Responsable Ouest (régions Bretagne et une partie du Pays de la Loire) pour l'entreprise Planacryl



Toutes ces entreprises mon permis de gagner en compétences terrains et théoriques:



Développer le sens du relationnel

Atteindre mes objectifs fixé par mon entreprise (goût du challenge)

Augmenter ma capacité d'écoute

Fidélisation de la clientèle

Relance téléphonique

Négocier face a des clients (B to B et B to C)



Le domaine du commerce, est un milieu vivant, j'aime aller de l'avant, avoir des objectifs. A l'age de 22ans je souhaite perdurer dans cette filière et apporter un maximum dans ma société.



Côté vie privé, mes hobbies sont le golf, que je pratique pour le plaisir, le football, je joue dans une équipe depuis 10ans et cette année j'ai souhaité être encadrant pour l'école de football de mon club local (ils ont entre 10 et 12ans).



Mes compétences :

Commercial

Gestion de projet

Recherche prospects professionnels et particuliers

Prospection physique et téléphonique