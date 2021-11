Jérémy SANCHEZ

Du plus loin que je me rappelle, jai toujours apprécié mon expérience professionnelle en tant que salarié. Je suis reconnaissant vis-à-vis de ceux qui ont accepté de me donner ma chance alors que je n'avais aucune expérience à l'époque. La bonne entente et la solidarité entre collègues sont une réelle source de motivation.



Mais je me suis rendu compte que mon travail et mes responsabilités me demandaient toujours plus. Plus de missions, plus d'urgence à gérer mais toujours avec le même temps de travail à respecter.



Un jour, ma moitié ma proposé de devenir blogueur afin de mieux gérer mon temps de travail et de me donner la chance de mener ma propre barque. Au début, je trouvais le projet complètement dingue ! Et puis, l'idée a germé dans ma tête Oui, mais à condition de continuer de vivre de ma passion : l'informatique.



Et pourquoi pas profiter de mes 15 années d'expérience en informatique pour développer moi-même des solutions innovantes et clés en main ?



Me voilà donc aujourd'hui à développer un blog et à travailler sur un système de « toolbox » ou solutions automatisées afin de faciliter la gestion de l'informatique au quotidien.



******************************************************************



Comment rendre l'informatique compréhensible et accessible à tous ?



Vous êtes un particulier novice ou intermédiaire, une start-up ou petite entreprise.

Vous recherchez des ressources Windows et / ou Linux

Vous éprouvez le besoin ou l'envie de mieux appréhender l'informatique.

Vous souhaitez utiliser des logiciels clés en main.

Vous aimeriez éviter de faire appel à un prestataire de services.



Vous constatez également qu'internet regorge d'informations en la matière mais vous ne savez pas par où commencer. Ou bien vous êtes pris par le temps et vous laissez submergé. Si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, cela tombe bien. Vous êtes au bon endroit !



Imaginez ne serait-ce que le temps que vous pourriez gagner à adopter un logiciel clé en main. Ou encore la tranquillité d'esprit de savoir le travail automatisé et bien fait. Laisser l'ordinateur faire son travail, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos véritables missions, celles dans lesquelles vous excellez et qui vous passionnent.



L'informatique, c'est bien. Mais quand ça marche, c'est mieux. Et quand ça marche tout seul, c'est encore mieux.



Vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et mon expérience ?

Venez découvrir mon site en cours de création : https://click-install-go.fr/