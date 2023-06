Jeremy SOULAT

De fibre commerciale, j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles, les qualités d'écoute, de conseil, de gestion, le sens du contact et de la négociation.



Fort de mon expérience en tant que gérant de société, j'ai pu développer de nombreuses compétences administratives et commerciales (prise de risques, force de prospection, créativité, innovation, responsabilités).



Dynamique et ambitieux, sens accru de la satisfaction client, et goût du challenge sont mes principaux atouts pour mener à bien les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Relationnel

Entreprenariat

Adaptabilité

Esprit d'équipe