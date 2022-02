Jérôme AUERBAC

COMPETENCES CLES



MANAGEMENT

Encadrement et animation des équipes de collaborateurs au sein des différents départements de la Direction Financière.

PROJETS ET STRATEGIE

Conseil aux directions opérationnelles de l’entreprise.

Conduite de projets spécifiques à la demande de la Direction Générale.

REPORTING

Mise en place d’outils de reporting permettant une lecture actuelle et prévisionnelle de la situation de l’entreprise.

CONTROLE DE GESTION

Définition et mise en place des tableaux de bord de suivi de l’activité (chiffre d’affaires, marges, résultats) et d’analyse des coûts et des écarts.

Elaboration des budgets et du contrôle budgétaire.

GESTION FINANCIERE

Etablissement des budgets de trésorerie et suivi des plans de trésorerie.

Gestion des relations avec les banques, recherche de solutions de financement, renégociation des lignes de crédit.

GESTION COMPTABLE

Production des comptes annuels et des états financiers de l’entreprise et de ses filiales, sociaux et consolidés.

Définition et mise en œuvre du contrôle interne et rédaction du guide des procédures.

SYSTEMES D’INFORMATIONS

Conduite de projet d’implémentation de systèmes d’informations.



Mes compétences :

Luxe

Mode

Prêt à porter

Management de transition

Comptabilité

Finance