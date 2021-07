Jerome BARBARIN

Formateur et tuteur pour le groupe Randstad France.

Consultant senior référent au sein du Groupe Randstad, dans l'unité Centre Expert Electricité Chauffage Climatisation Grands Comptes pour l'Ile de France. Référent Travailleurs Handicapés pour le BTP en IDF.

Responsable sécurité pour l'Ile de France et donc particulièrement intéressé par HQSE.

Mise en place et développement de l'offre pour répondre aux clauses d'insertion sur les chantiers.



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

GESTION DU PERSONNEL

QHSE

GRANDS COMPTES

RECRUTEMENT

CHSCT

RSE

Gestion compétences

Gestion de situations difficiles

Mission Handicap

Formation interne

Tutorat

Formation