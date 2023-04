Jerome BESSON

Depuis le 8 janvier 2018, je suis technico-commercial pour le secteur santé pour la société OPTIMUM.



La société Optimum créée en 1996 à Saint-Etienne (Loire, 42) est spécialisée dans les installations de systèmes sur courant faible.

– installateur/intégrateur en réseaux informatique, télécom, vidéo, intrusion, contrôle d’accès, détection incendie, appel malade, audiovisuel.

– clients : PME/PMI, grande distribution, maison de retraite, centre hospitalier, collectivités locales, centre pénitencier, logistique, tertiaire, banques, assurances, agroalimentaire…



SANTÉ RETRAITE

Optimum vous conseil et vous accompagne pour l’installation vos systèmes d'appel malade, de protection des personnes, de téléphonie – réseaux – VOIP, télécommunication, contrôle d’accès, sécurité des personnes, détection intrusion, détection incendie et vidéoprotection.



Référence clients secteurs santé / CHU DE SAINT- ETIENNE, MAISON DE RETRAITE DE LA LOIRE, MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE, HOPITAL DU GIER, plus de 80 clients dans le secteur santé nous font confiance !



Les engagements Optimum



Rappel d’un conseiller sous 48 heures / Etude et diagnostic préalable de vos besoins

Intégration des meilleures solutions du marché / Maintenir une relation humaine de proximité

Maîtriser la continuité des services (conseil, installation, maintenance, SAV)

Service et assistance 24h/24 - 7j/7



Entreprise certifiée : SIEMENS / NEXANS / UNIFY



Si vous avez des besoins pour votre entreprise, je reste à votre disposition pour vous proposer nos solutions.

Afin de répondre au mieux à nos clients, nous intervenons dans un rayon maximum de 100 Km autour de Saint-Etienne.



Jérôme Besson 06.71.27.01.36 / jbesson@optimum-sp.com /Array



Mes compétences :

Adaptabilité

Bonne adaptabilite

Culture

Culture du résultat

Opiniâtre

Relationnel

sens du relationnel

Audit

Internet

