Jérôme BLU

Madame, Monsieur,



Responsable Sécurité de lAbbaye Royale de Chaalis/ Institut de France, de mars 2013 à juin 2019, jétais principalement chargé de la protection des collections du Musée Jacquemart-André, ainsi que de diverses tâches allant de la sécurité à la médiation du patrimoine, en passant par laccueil des tournages de films, de shootings et de téléfilms.

Mes multiples expériences de comédien au service du théâtre, du cinéma et de la radio, combinées avec mon activité dauteur de spectacles de rue jusquen 2007, me permirent de développer une créativité que je mis au service du tourisme, à la faveur dune reconversion professionnelle concrétisée par un diplôme de Technicien en Tourisme rural au CFP de Gennes en 2008. Ainsi, de 2009 à 2012, comme employé sur les sites de Terre de Rose et la Sablière à Doué-la-Fontaine, je concrétisais des idées de promotion par la conception de films, de visites interactives et de dessins animés. Dans le même temps, jeffectuais plus de mille visites guidées sur les thématiques du monde troglodytique, tant pour des individuels que des groupes. Mes stages en Angleterre me permirent également daméliorer ma pratique du guidage en anglais.

Après un BTS Tourisme en 1998, puis une Licence Professionnelle de Médiateur du Patrimoine en 2010, jai obtenu un Master 2 dHistoire à lUniversité du Maine en 2012, réalisant dimportants travaux universitaires sur les Guerres de Religion et les Guerres Révolutionnaires. En Histoire de lArt, au cours de ma Licence, jai surtout étudié le mouvement cubiste, puis, comme gardien-chef du Musée Jacquemart-André, je me suis familiarisé avec les meubles, objets dart, peintures et sculptures, du Moyen-Age à la Renaissance.

Maîtrisant correctement l'anglais et l'espagnol, je me suis confronté à tout type de médiation sur des thèmes variés du patrimoine, depuis 1998 aux caves Gratien et Meyer jusquà 2019, en tant que guide-conférencier au Château du Plessis-Bourré en Anjou.

Doté dune riche culture à la fois scientifique, économique, politique et artistique, passionné de peinture, de théâtre et de littérature autant que de cinéma, jaime enrichir mes interventions par des échos multiples à ces disciplines diverses, afin de multiplier les points de vue, tout en menant les publics sur la voie de lémotion esthétique, sur un ton à la fois décalé, ludique et jubilatoire.

Souriant, sociable, appliqué, jai un très bon relationnel, ce qui est essentiel pour laccueil et la prise en charge des groupes. Mes récentes expériences, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui du patrimoine, ont montré que je savais être à la fois autonome, créatif et polyvalent, qualités requises pour la médiation, surtout auprès des jeunes publics.

Totalement disponible dans limmédiat et disposant dun véhicule, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien. En attendant, je vous invite à consulter mon Curriculum Vitae en complément de cette lettre de motivation en complément de cette lettre de motivation.

Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Jérôme BLU