Chargé d'Etudes SIG expérimenté, ayant une approche minutieuse et systématique de la production de cartes à l'aide de MapInfo et Qgis. Maîtrise de la compilation des données et de la cartographie des territoires pour différents usages. Désireux d'apporter mes 11 années d'expérience au service d'un nouveau poste stimulant.