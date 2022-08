Jérôme CARLIER

Je suis titulaire d'une maîtrise de Logistique spécialisée en gestion de production.

J’ai essentiellement orienté ma carrière vers les PME où il est impératif d’être polyvalent. Cela m’a permis de me remettre régulièrement en cause, d’apprendre sans cesse et de partager mes connaissances.

Ma méthode de management passe d’abord par les projets afin de responsabiliser et de fédérer les équipes.

Ce parcours enrichi m’a apporté les compétences suivantes :

- Le management d’équipes (Pilotage de services : Logistique, ateliers et entrepôts)

- Le management de Projets (Informatiques, ERP et de terrain)

- La gestion de budgets

- La gestion des prévisions (PIC, PDP)

- La planification et l'ordonnancement pour une meilleure gestion des stocks et une plus grande réactivité auprès des clients

- la mise en adéquation des flux physiques et des flux d'informations

- Le pilotage de processus avec la mise en place d’indicateurs pour mesurer l’amélioration continue dans le cadre d’un système ISO.



Mes compétences :

Dynamisme

Management

ERP

Planification

Lean management

Conduite de projets