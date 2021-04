Jérôme CLAUDEL

Créatif et méthodique, mappuyant sur 15 ans dexpérience dans le domaine de la maintenance multi-technique télécom. Je veux inscrire mon potentiel dans le développement dune entreprise innovante.



Mes compétences :

Audit et recette

Reporting

Analyse d'intervention

Planification

Equipement DSLAM (HUAWEI et ALCATEL)

Equipement de transmission FH (Alcatel, NEC, SIAE)

Equipement Liens de transmission (ADSL, SHDSL)

Equipement radio (HUAWEI, NOKIA, SIEMENS, ALCATEL)

Gestion des prestataires

Offre de service (proposition d'amélioration ou ho

Responsable de site, OPPBTP