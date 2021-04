Jerome DAUMUR

Mes Atouts :



- Manager holistique

- Compétences démontrées dans les domaines suivants :

* Conseils techniques et commerciaux

* Formation

* Analyse et résolution de problèmes

- Expérience commerciale franco-allemande

- Connaissances techniques vastes et variées

- Excellente capacité d'intégration dans tout type d'organisation



Affiliations Professionnelles :



- Ex-Vice Président du Mur Manteau (Association Française des Fabricants d'ETICS) en charge de la Commission Accessoires

- Expert Fixations au sein du Groupe Spécialisé n°7 du CSTB



Mes Formations Professionnelles :



- Management / Krauthammer International (CH)

- Black Belt Six Sigma / Air Academy (USA)

- Méthode de résolution de problèmes et d'analyse de décision / Kepner Tregoe



Mes Autres Connaissances :



- Langues : Allemand, Anglais, Finnois (notions de base)

- Informatique : Environnements Windows et Linux et l'ensemble des outils bureautiques (MS-Office et OpenOffice)



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrie

Management

Maintenance

Développement commercial

ETICS

WDVS