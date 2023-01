Jerome DERATHE

A ce jour, je termine des missions de consultant en business development pour différentes sociétés.

Je recherche en tant que salarié une fonction de commercial Grands comptes ou PME sur les secteur suivants:

Intégrateur réseau, Équipementier réseau et télécoms, bureau d'étude bâtiment complexe ou Datacenter, Facility Management, ESN (SSII).



Via mon expérience de 19 ans de vente dont plus de 8 ans de Direction commerciale au sein de petites comme de grosses structures, je m'adapte facilement à mon environnement, je suis rapidement opérationnel, très à l'écoute des clients et de mes interlocuteurs internes; j'ai une culture du résultat et de l'esprit d'équipe forte. Je me définis comme un CHASSEUR DE BUSINESS.



EXEMPLE DE RÉALISATION APL : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le Projet de Mega Datacenter pour ORANGE (2009)

- Enjeux : accompagner un prospect majeur sur la construction d'un Datacenter nouvelle technologie.(coût de construction 40 Mn€)

- Réalisation/ Résultats : prospection amont avec services achats et services techniques ; constitution d'une équipe projet avant vente ; aide à la rédaction du cahier des charges de consultation ; identification des décideurs et de l’environnement (partenaires et concurrences) ; qualification en finale ; négociation et finalisation ; rédaction du contrat pour un montant de 500 k€ d'honoraires;



EXEMPLE DE RÉALISATION APL : Transformation de l’activité maintenance (2007-2010)

- Enjeux : augmenter l’activité de maintenance dont le chiffre d’affaire récurrent est en baisse.

- Réalisation / Résultats : mise en place de partenariats avec les sociétés de Facilities fortement présentes sur ce marché ; rédaction avec les équipes internes d’une une nouvelle offre d’assistance à l’exploitation ; après signature d’une affaire significative en 2007, moi et l' équipe avons vendu cette offre à de nombreux clients et l’activité est de nouveau en plein essor en 2010.



EXEMPLE DE RÉALISATION RCS : Restructuration d’une business unit (2001)

- Enjeux : réorganiser RCS être avant d’être vendue suite à une mise en redressement judiciaire

- Réalisation / Résultats : mission de restructuration de la business unit opérateur ; proposition d’une méthode de qualification des affaires basée sur la marge nette ; méthode appliquée à toutes les business unit en 2 mois. Mise en place d’un processus de validation, de suivi comptable et de relance des paiements pour chaque affaire ; pilotage de la cession de la business unit opérateur à IBM IGS France.





Mes compétences :

Expertise secteurs Banques, Assurances, Services,

Organisation de la conquête de nouveaux marchés

Analyse du marché

Accès à décideurs de haut niveau

Développement des partenariats

Proposition de stratégie commerciale

Expert en Telecom, Téléphonie, Informatique indus

Directeur commercial

Outsourcing

Communications unifiées

Téléphonie

Réseaux informatiques

Datacenter

Directeur des ventes