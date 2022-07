Jérôme DHOLLANDE

Titulaire d'un master professionnel en optique et détection, je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur Recherche et Développement à dominante physique.



Suite à une première expérience professionnelle de 3 années dans un institut de recherches franco-allemand (ISL - Saint Louis), j'ai pu développer des compétences en programmation informatique liée à mes travaux en traitement d'images.



Pratiquant le Basket-Ball sur mon temps libre, j'exerce également quelques fonctions dans l'encadrement de jeunes et dans 2 commissions départementales.



Mes compétences :

Algorithmique

Armement

Communication

CPP

Défense

Informatique

Laser

Microsoft Visual C++

OpenCV

Optique

optronique

Programmation

Programmation informatique

Recherche

Sans Contact

Traitement d'images

Visual C#