Jerome ELAOUINI

Ayant le privilège d’évoluer dans le cadre d’un contrat de professionnalisation durant ces dernières années, c’est avec responsabilité et détermination que je me suis pleinement investi dans un nouveau projet professionnel qui est celui d’Ingénieur Sécurité et Risques Industriels.

Diplômé depuis plus d'un an et demi d’un Master 2 Commerce, Décision et Gestion spécialité Création d’Entreprise, j’ai décidé de compléter mes connaissances par un Mastère spécialisé Management de la Sécurité et des Risques Industriels. La richesse de ma dernière expérience bancaire a été à la hauteur de ma désillusion, tant par l’altération du métier de conseiller patrimonial, que par l’évolution du schéma structurel du secteur. Le choix de me réorienter a été la conséquence d’un ancrage profond des valeurs qui m’animent depuis mes débuts. J’ai l’intime conviction que l’épanouissement professionnel, le partage, le respect et l’engagement sont des éléments de réussite tant pour l’entreprise que pour le salarié. Cette rupture avec le secteur financier marque de son empreinte une certaine maturité, un savoir être et faire, mais également du renouveau. C’est ainsi que j’ai relevé ce nouveau défi, qui, aujourd’hui me passionne et me révèle dans un domaine où la préservation de la santé humaine est une composante essentielle pour moi.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Rigueur

Synthèse

Management

Coaching sportif

Sécurité au travail

Sécurité