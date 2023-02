Jerome ELBAZ

Président fondateur de Vip Call centre de relation client au Cameroun axé sur l'externalisation pour les entreprises françaises.

Avec plus de 500 employés passionnés, nous fournissons des solutions de qualité supérieure pour améliorer les expériences clients et maximiser les résultats.

Depuis 2009, j'ai travaillé sans relâche pour établir Vip Call comme leader sur le marché de l'externalisation depuis le Cameroun vers la France. Avec un engagement sans faille pour la satisfaction client et une culture d'entreprise axée sur le développement personnel et professionnel, nous avons construit une équipe solide et performante.

Je suis fier de notre capacité à fournir des solutions de premier ordre à nos clients, et je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour étendre notre portefeuille de services et renforcer notre présence sur le marché.

Je suis déterminé à poursuivre la croissance et le succès de Vip Call en continuant à investir dans notre personnel, nos technologies et nos processus pour offrir les meilleures solutions de relation client à nos clients.