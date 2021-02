Jérôme FLEYTOUX

Passionné depuis toujours par le Machinisme Agricole, Forestier, TP et Off-Road de manière générale, je porte un grand intérêt à combiner ma passion avec ma carrière professionnelle. Ma proximité avec le produit final et leurs utilisateurs au cours de ma carrière professionnelle et personnelle, m'ont amené à avoir une vision constructive et critique pour répondre correctement aux besoins des clients finaux.



Mon expérience en Management, ainsi que le suivi de Projets à l'International, m'ont permis d'acquérir une aisance relationnelle, d'adaptation et de curiosité envers mes différents interlocuteurs internes ou externes, pour atteindre les objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Mécanique

Machines agricoles

Management

Hydraulique

Machines forestières

Gestion de projets internationaux

Electronique embarquée

Agriculture