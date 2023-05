Jerome GABRIEL

En tant que jeune étudiant, je nourris une passion profonde pour le domaine de la qualité et je suis déterminé à bâtir ma carrière autour de cette vocation. Pour moi, la qualité ne se limite pas seulement à la conformité aux normes et aux spécifications, mais c'est une approche globale qui repose sur des valeurs essentielles.



La communication est une valeur fondamentale à mes yeux. Je crois fermement que des échanges ouverts et transparents sont essentiels pour créer une synergie au sein de l'équipe et favoriser une compréhension mutuelle. Je m'efforce d'écouter attentivement les besoins et les préoccupations de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse de clients, de collègues ou de partenaires, afin de trouver des solutions adaptées et de maintenir une relation de confiance.