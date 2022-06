Jérôme GAUTHIER

Bienvenue dans mon profil,



J'ai acquis depuis plusieurs années un bagage technique varié et significatif en informatique industrielle dans les domaines pharmaceutique, agroalimentaire et manufacturier.



J'ai évolué au sein de projets tel que la réalisation de systèmes de traçabilité opérateurs et de supervisions de lignes de fabrication que ce soit en France ou à l'international (Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun)



Autonomie, rigueur et esprit d'équipe sont mes maîtres-mots.



Mes compétences techniques sont les suivantes :

Suivi des équipes de développement

Documentations et analyse fonctionnelle.

Programmation Industrielle : ASP / WSP (Archestra System Platform), InTouch, Historian / InSQL, iFix, iHistorian, PcVue, CPI/GFA, Wincc

Reporting : Crystal Report, SQL Reporting Services

Bases de données : SQL Server, MySql







Mes compétences :

Intouch

Wonderware

System Platform

PCVue

GTC

Scada

WSP

ASP

Informatique industrielle

Relation clients

SQL Server

IAS

IT management

WinCC

Pilotage Technique