Jerome GAUTHIER

Expert de la Supply Chain industrielle en particulier des fonctions Achats et Logistique.

J'ai une expérience opérationnelle en gestion d'atelier et fonctionnelle au sein de direction des Achats ou direction Industrielle.



Expérience acquise au sein de différentes sociétés mais notamment des multinationales reconnues pour leur excellence opérationnelle comme General Mills (agro-alimentaire) ou Linde Gas (gas industriel et médical).



Mon expérience en Supply Chain est complétée par une formation en gestion de projet Green Belt qui renforce mes capacités à travailler en transversal avec les différents services et sur des missions variées.



J'ai développé une expertise dans l'emballage et le conditionnement ou la gestion de projets industriels en particulier sur des sujets de productivité ou d'innovation.