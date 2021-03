Jérôme GRIFFON

Chef de projet en ingénierie système en SSII, spécialiste certifié des infrastructures Microsoft dans ma première partie de carrière, je me suis ensuite engagé dans la Maîtrise d'Ouvrage, notamment dans le domaine de la Relation Client en intégrant le groupe Caisse des Dépôts. En 2018, mon arrivée au sein de la Direction de la Formation Professionnelle me permet de réaliser un de mes objectifs : aborder la gestion de projet côté métier.



Mes missions nécessitent une forte implication dans les choix stratégiques, techniques et budgétaires et de solides capacités d'analyse, d'organisation et de coordination.



Autres compétences mises en oeuvre : réactivité, expertise technique, curiosité intellectuelle, démarche proactive, veille technologique, capacité à l'auto-formation, sens de la synthèse, aptitudes rédactionnelles, rigueur et autonomie.



Mes compétences :

Étude de faisabilité de projets

Suivi de chantiers

Rédaction de contenus

Technicité

Esprit de synthèse

Transfert de compétences

Capacité d'apprentissage et d'assimilation

Aisance relationnelle