Jérôme JIMENEZ

Ingénieur UTC, je recherche un poste d'encadrement (service ou Direction) dans une entreprise qui développe des produits innovants, notamment dans les secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire, spatial.



+ 19 ans d'expérience, dont 10 ans dans l'automobile, 4 ans dans l'aéronautique, 2 ans dans les machines spéciales et 3 ans dans les Pouvoirs Publics.

+ 7 ans de management en projets/programmes et 2 ans d'encadrement hiérarchique (Bureau d'études).

+ Gestion d'équipes de 7 à 30 personnes.



Mes compétences :

> Ingénierie des systèmes mécaniques

> Gestion de projet

> Management d'équipe

> Informatique



Mes atouts

1. Je suis rigoureux et je guide mes équipes dans une démarche d'engagement, ce qui demande implication et connaissances.

2. Je fédère l'ensemble de mes collaborateurs pour avancer et gagner, ensemble.

3. Je mets en avant l'humain comme source inépuisable de créativité et de motivation dans l'entreprise.