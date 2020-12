Jérôme LANGANAY

Capsight Management - Manager de transition expert en Direction PROJET, R&D, INDUSTRIE et OPERATIONS pour des missions à Lyon, Paris, Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux et ailleurs en France.



Mon parcours professionnel est bâti autour de multiples situations d'entreprises en environnement multidisciplinaire et transverse au sein de groupes internationaux et dentreprises leaders sur leurs marchés dans les secteurs tels que :

- INDUSTRIE DES PROCEDES (agroalimentaire, cosmétique santé, plastique ...),

- TECHNOLOGIES (électronique, électromécanique, semiconducteurs ...),

- TRANSITION BAS CARBONE (énergie, batterie, mobilité électrique).



Mes expertises sont les situations de :

- LANCEMENT de projet et d'activité (nouveau produit, création d'organisation ...),

- CONTINUITE et management relais urgent (remplacement temporaire),

- AMELIORATION de la performance (processus, méthodes, outils),

- TRANSFORMATION & CONDUITE DU CHANGEMENT (forte croissance, crise, mode de fonctionnement, activité transverse, développement multi-site, transfert),



Manager de Transition et Consultant Manager depuis 2013, jai réalisé une dizaine de missions et renouvellements de mission en indépendant et en partenariat avec les cabinets de management de transition et de conseil en management les plus réputés.



Quelques exemples du périmètre fonctionnel de mes missions sont :

- Chef de projet stratégique à Directeur des des projets,

- Responsable de développement de produit à Directeur R&D,

- Responsable de service industriel à Directeur des opérations.



Mon ambition est daccélérer la réussite opérationnelle de votre entreprise auprès de ses clients.



A partir de mon expérience avec les pays dEurope du Nord et anglophones, jai développé une APPROCHE DIFFERENCIANTE ORIENTEE VERS LES RESULTATS ET FEDERATRICE AVEC VOS EQUIPES.



Votre entreprise a un besoin dexpertise partageant ces mêmes valeurs ?

Contactez-moi : contact@capsight-management.com