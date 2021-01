Jérôme LE ROUX

Responsable qualité avec plusieurs axes de compétences. En premier lieu, la qualité dans le secteur automobile au niveau international et en étroite collaboration avec l'asie. En deuxième point, l'informatique à plusieurs niveaux, allant de l'analyse des données à la programmation en SQL sous SAP. Et en dernier point, de solides connaissances en chimie et en science des matériaux acquises par ma formation et mon expérience en recherche et développement.



Mes compétences :

Analyse de données

Culture Asiatique

Qualité

Automotive

Chimie des matériaux

Marketing