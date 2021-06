Jérôme LIEUTIER

Après 16 années chez Expectra, puis plus de 3 ans passés dans l'interim et le recrutement médical et paramédical, je retourne chez Expectra pour accompagner le développement de ce réseau spécialisé dans les métiers de la Finance, du Commerce, de l'industrie de de l'Informatique.



Le point commun entre toutes nos marques :

- des équipes par spécialité métier

- des pôles régionaux d'excellence

- un réseau de proximité pour vous apporter les ressources temporaires dont vous avez besoin (intérim & CDD )

- des acteurs spécialisés dans les recrutement en CDI pour mieux accompagner nos clients,



Que vous soyez employeur en recherche de talents, ou talent en recherche d'employeur, nous sommes là.



Maintenant que vous me connaissez mieux, n'hésitez pas à me contacter pour échanger...



Au plaisir de faire votre connaissance,



Jérôme



Mes compétences :

Intérim

Recrutement

Commercial

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Conduite du changement

Informatique