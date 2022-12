Bonjour,

Au départ issu d'une formation universitaire en DEUG ISAV à Montpellier, je partage les bancs des universités de Médecine, de biologie, de Mathématiques, de droit économie et gestion , et d'autre part le dessin d'illustration. Je me déclare en 2016 comme Artiste Auteur. Je me spécialise alors dans foi & Arts. Je passe au numérique avec la suite Adobe. De peintre à webdesigner infographiste et développeur pour découvrir les arcades d'internet.



Jérôme Louis Créac'h



Mes compétences :



Adobe Photoshop || WordPress || CSS 3 / HTML 5 || Graphiste || illustrateur || peintre || Conseiller || animateur socioculturel