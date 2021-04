Jérôme LUCCIONI

Agronome, ingénieur territorial, je suis un spécialiste du développement des territoires ruraux et de la gestion concertée des espaces agricoles et naturels.

Consultant indépendant, je mets au service de collectivités et d’acteurs privés, en accompagnement des équipes et/ou en complémentarité avec d’autres consultants, mes capacités d’approche globale des problématiques, mes savoir-faire en ingénierie de projet, en réalisation de diagnostics, en évaluation de politiques publiques et démarches prospectives.



Homme de terrain, adaptable, polyvalent et professionnel, j’ai d’autres cordes à mon arc :



Membre stagiaire de la Confédération des experts agricoles et fonciers, j’interviens régulièrement en freelance pour des évaluations en assurance dommages, ou dans le cadre de dossiers complexes de règlements de litiges dans le domaine agricole, ou encore en assistance technique dans le cadre d’expertises judiciaires.



Photographe, je réalise des reportages qui mettent en valeur, par le texte et par l’image, vos activités, les projets que vous portez, les missions que vous effectuez, vos productions. Je recueille les témoignages des bénéficiaires de votre action, et les restitue sous forme d’interviews, de récits et de photographies.









DERNIERES REALISATIONS



Territoires / Programmes européens

- Accompagnement du Syndicat Mixte du Pays de Vierzon à l’élaboration de sa candidature au programme européen LEADER 2014-2020 (avec ASTER Europe Conseil)

- Evaluation finale du programme européen LEADER 2007-2013 du Pays de Vierzon (avec ASTER Europe Conseil)

- Evaluation finale du programme européen LEADER 2007-2013 du Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (avec SEDETIAM Conseil)



Environnement

- Accompagnement à la concertation sur le volet agronomique du projet ERIDAN (ARTELIA / GRT GAZ – 2013)



Communication

- Accompagnement du Pays de Haute Provence à la communication sur le Programme LEADER 2007-2013 par la réalisation de reportages photographiques et recueil de témoignages auprès des porteurs de projets





Mes compétences :

Agriculture

Développement local

Coopération internationale

Environnement

Evaluation de politiques publiques

Communication

Photographie