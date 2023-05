Jérôme MATHIÉ

Responsable Sécurité, Sûreté, Environnement et Maitrise des Risques Technologiques dans le secteur de la métallurgie et de la sous-traitance aéronautique.



Expert de la gestion et de la maitrise des risques professionnels, environnementaux et industriels. Agréé CT INSSI.



Domaines principaux dexpertise :

Définir, piloter et optimiser la politique HSSE

Réglementation santé au travail et Sécurité, ERP et incendie icpe

Réglementation Environnementale et risques industriels

Pilotage activité de contrôle et de conseil en prévention des risques.

Audit, Mise en place et pilotage des Systèmes de management Intégré (ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ILO OSH, MASE/UIC, VCA, ISO 31000, ISO 50001).

Evaluation et Expertise technique

Gestion de crise, plan de continuité des activités et gestion des astreintes

> Analyses de vulnérabilité et prévention des risques industriels et professionnels (incendie, explosion, chimiques, arrêts dunité, Co-activité, mécaniques, etc. )





Compétences complémentaires :

Pilotage de projet

Management déquipe et gestion dun centre de coût ou de profit

Ingénierie de formation

Développement commercial activité de conseil, inspection et de formation

Mise en place dune démarche RSE



INTJ