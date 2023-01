Jerome MOREL

Coordinateurs pour les problèmes de fabrications de plusieurs centres de fabrication à travers le monde, je possède une solide connaissance d’animations de réseaux et du management indirect.

Mon côté structuré me permet de gérer de nombreux problèmes en parallèle tout en gardant une vue d’ensemble et ainsi d’atteindre mes objectifs.

Travaillant dans le secteur automobile, l’aspect qualité est d’une grande importance tout en sachant supporter la pression afin de préserver les impératifs de livraisons.

Enfin la prise en charge de gestion de projets d’optimisations de systèmes de suivi de production me permet de compléter mes compétences dans le domaine du développement.



Aujourd’hui je souhaite m’orienter vers un poste dans le développement durable dans lequel, je pense, de nombreux défis technologiques me permettront de m’enrichir tout en travaillant dans un domaine qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Chef de projet

Développement durable

Environnement

Informatique

Microélectronique

Production

Qualité