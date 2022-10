Jerome NARDI (NARDI)

Préparateur de Commandes | leclec drive beynost 01700

avril 2015 aujourd'hui (7 ans et 7 mois)



Expérience

Laverie Plonge | a FLUNCH Centre Commercial à ECULLY

février 2015 août 2016 (1 an et 7 mois)



Expérience

peintre en bâtiment | au Club Med de Aime la Plagne

août 2015 septembre 2015 (2 mois)

Expérience

Divers stages de Peinture et aide-plombier | Société JCM 01700 Neyron

janvier 2015 février 2015 (2 mois)



Expérience

Préparateur de Commandes | Centre Hélène Rivet

novembre 2010 février 2011 (4 mois)

Formation

cap peintre bâtiment | CAP, BEP ou équivalents (NV5)

2009 Afficher les détails de la formation

Expérience

peintre en bâtiment | SPIE BATIGNOLLES TONDELLA PEINTURE

octobre 2005 juillet 2008 (2 ans et 10 mois)



Formation

peintre bâtiment | CAP, BEP ou équivalents (NV5)

2008

Formation

CAP PEINTURE | CAP, BEP ou équivalents (NV5)