Leader N1 en France en nombre de conseillers, IAD France permet d'effectuer des transactions immobilières mais aussi de développer sa propre organisation commerciale. Devenez indépendant, et créez votre propre fond de commerce en développant votre équipe.

Conseiller en immobilier, puis manager, formateur etc. Je vous accompagne.

= > En quête d'une reconversion professionnelle, ou déjà dans l'immobilier ?

Envie de:

= > choisir votre rémunération ?

= > choisir vos collaborateurs de travail ?

= > choisir votre région d'activité ?



Contactez-moi pour que je vous présente notre réseau IADFRANCE.



- Comment construire son propre business, travailler pour soit, supprimer les intermédiaires et gagner plus ?

- Comment bâtir un véritable fond de commerce et le revendre plus tard ou le céder à vos enfants ?

- Comment avoir un revenu récurrent exponentiel chaque mois ?



Formation et accompagnement assurée. Liberté, rémunération évolutive, compatibilité avec projets personnels, secteur à définir..



Mon organisation commerciale est composée de 260 conseillers dont 120 managers répartis sur toute la France.

Plusieurs postes sont donc à pourvoir,



N'hésitez pas, contactez-moi pour échanger 06 62 49 2000

Jérôme Pion



Mes compétences :

Animation des ventes

Animation commerciale

Animation de formations

Négociation commerciale

Animation de réunions

Recrutement

Prospection commerciale

Vente indirecte

Management commercial

Financement

Motivation

Vente directe

Coaching Commercial

Formation Commerciale

Immobilier