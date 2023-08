Jérôme POUMES

Directeur Artistique dans la communication, mon parcours en agence aussi bien qu’en freelance, m’a permis de concevoir et de participer à l’élaboration de nombreux projets dans des domaines extrêmement variés :



Budgets



Corporate, institutionnel, packaging ...



Banque Quilvest, Médiatec, Rally Paris Dakar,

France Télécom, Herckelbout-Dawson,

Crédit Lyonnais, Cobaty, Gus,

Issey Miyake, Perifem, Shell,

Jean Paul Gaultier, Slibai, Marcilla,

Acanthe, Française des jeux,

Rally de Tunisie, Thiriet,







Grande distribution



Centrales METRO, Fnac,

Bricorama, Batkor, Leclerc,

Eldorauto, Leader-Price,

Franprix /Iceko,







Capable d'évaluer les besoins logistiques liés à l’élaboration d’une création, je suis à même de composer et de travailler au sein d’une équipe de production adaptée à la situation. La maîtrise des logiciels de la suite Adobe, d’Xpress mais aussi de Cinema4DXL et d’AMAPI PRO 3D, me confère une grande autonomie d'un point de vue créatif et technique.



Après une expérience réussie dans la communication produit, le packaging, l’identité visuelle ainsi que le corporate, la perspective de relever de nouveaux défis, notamment dans l'univers du Web s'avère très motivante. Très à l’aise en anglais ainsi qu’en espagnol, la collaboration avec des équipes de production étrangères m’est tout à fait familière.



Egalement artiste peintre, j’expose très régulièrement en Ile de France et suis titulaire de plusieurs prix de peinture en 2009 et 2010.



