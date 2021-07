Jérôme RIGONI

De formation mécanique et conception, jexerce depuis 2010 dans le domaine des équipements de manutention de produits en vrac, pour l'industrie du ciment et des engrais. Jassure les calculs de dimensionnement et la conception CAO jusquà lapprobation des plans pour les lancements en fabrication. Je suis amené à être en contact avec les clients et les sous-traitants afin de respecter les délais et cahiers des charges. Autodidacte, je cherche à élargir constamment mes connaissances pour maméliorer.