Jérôme SANVICENTE

Issu d'une formation initiale en hôtellerie-restauration, j'ai pu appréhender le métier de commerçant et ses exigences. Recrutement et formation du personnel, management quotidien au service de la satisfaction client, gestion des coûts d'achat, établissement des tarifs et donc impératifs de marges. En parallèle, mes fonctions de formateur pour adultes en reconversion m'offrirent une vision nouvelle des autres et de ma volonté à faire progresser et réussir une équipe.



Ma passion du contact, de la relation clientèle à moyen et long terme ainsi que d'une forte volonté de construire des contacts pérennes basés sur la confiance et le professionnalisme m'ont tout naturellement dirigé vers des fonctions commerciales pures me permettant d'exercer ma culture du résultat et de la performance.



Mes différentes expériences commerciales me permettent de négocier tant avec les professionnels, grande

distribution, centrales régionales, commerçants indépendants, qu'avec les particuliers. Je possède aujourd'hui une expertise des multiples canaux de distribution, de leurs spécificités et exigences.



J'ai abordé toutes formes d'animation et de management auprès des :

- grossistes, revendeurs agréés et commerciaux ( présentation produits, méthode de vente, conseil, formation et animation marketing)

- réseaux de distribution ( mise en place d'actions de formations, animations des points de vente, journées portes ouvertes)

- équipes internes ( formation, management, accompagnement terrain)



Mon autonomie, ma conviction et ma volonté de réussir et de faire réussir, m'offrent aujourd'hui une expertise complète des fonctions de vente, de négociation, de formation et de management.



Mes facultés d'adaptation, capacités d'analyses, force de propositions, prise de recul nécessaire et volonté d'avancer, alliées à une aptitude de synergie d'équipe autour d'un projet fort me permettent un investissement total pour de nouvelles missions.



Mes compétences :

Négociation

Animation de réseau

Management

Vente

Organisation

Commerce

esprit d'équipe

adaptation

formation

immobilier