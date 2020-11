Jerome SOMMIER

Community Management :

Depuis 2016, création et gestion de comptes RS pour commerces de proximité.

Développement de l'attractivité et fidélisation des clients.

Création et développement d'outils marketing en partenariat avec les clients.

Création de photothèques dédiées selon le secteur d'activité.



Depuis 2018, rejoint Com&Like pour la création et le développement commercial > objectif être à l'écoute pour proposer les meilleurs dans les outils RS (Fb, Insta, Twitter,...) et tout service dans le cadre d'une stratégie digitale (création de site, SEO,...)





Photo :

Depuis 2001, reportages en France et à l'étranger pour communication corporate, commerciale, scientifique, événementielle, animalières, iconographie d'articles, ...

Depuis 2012, expos dans la région et en France (Lyon, Grasse, Nice)





Graphisme :

Depuis 1988 dans TOUS les secteurs de la communication ;

Imprimeries, Agences & Studios, Direction de la Communication, Affichages grand format, Impression numérique :

- Conception & réalisation d'outils de com interne, externe, événementielle, institutionnelle, financière, marketing...

- Prépresse à la livraison du produit fini, création & exécution pour brochures, magazines, identité visuelle, spots TV courts, charte graphique, déco de stands, salles de réunion ou de filiales, événements, packagings,...

- Conseil en communication.



Mes compétences :

Infographie [Photoshop ]

Typographie

Design graphique

Illustrator CS5

Indesign CS5

Photographie

Signalétique Ext Int

Video

Montage vidéo

Montage photo

Hdr

Webdesign

Graphic design

Identité visuelle

Packaging

Infographie

Typography

Photo

Journal d'entreprise

Sérigraphie

Édition

Formateur Infographie

Community management

Transport de personnes