Jérôme SONET

J'interviens aux côtés des Acteurs de l'Entreprise et les assiste devant toutes les juridictions nationales en rapport avec le Droit du Travail et le Droit de la Sécurité Sociale:



Conseil de Prud'hommes

- Litiges individuels Employeur / Salarié



Tribunal d'Instance

- Litiges relatifs aux élections professionnelles

- Contestation de désignations de délégués syndicaux

Tribunal de Grande Instance

- Litiges relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel

- Procédures d'expulsion de salariés grévistes / occupations d'usines



Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

- Contestation des redressements URSSAF

- Contentieux de la faute inexcusable

- Contentieux de la maladie professionnelle et des accidents du travail



Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police

- Contentieux de la responsabilité pénale du dirigeant (hygiène et sécurité, entrave, travail dissimulé, etc)



Tribunal Administratif

- Contentieux relatif aux autorisations de licenciement des salariés protégés



Mes compétences :

Avocat

Conseil aux entreprises

Négociation sociale

Droit social

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail