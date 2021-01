Plus de 13 ans dexpérience dans l'énergie :

- Connaissance des enjeux du secteur : ouverture des marchés, régulation, commercialisation BtoB et BtoC, production délectricité thermique et renouvelable, infrastructures gazières, smart grid, gaz renouvelables.

- Expérience en management, animation transverse et conduite du changement.

- Capacités danalyse des enjeux politiques et organisationnels.

- Compétences médiatiques et de gestion de crise.

- Aptitudes relationnelles et rédactionnelles.