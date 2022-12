Jérôme WOZNIEZKO

Analyse des actifs et des passifs.

Adéquation ou modification du régime matrimonial : améliorer la protection du conjoint, simplification des rapports après la succession, testament.

Définition du niveau des revenus présents et futurs.

Optimisation fiscale des détentions d’actifs : structure en société civile, société holding

Optimisation successorale : donation partage (pleine propriété, nue-propriété), mise en place d’un usufruit successif, quasi-usufruit.

Optimisation financière et fiscale de la cession d’une entreprise à un holding restant familial ou des tiers.

Optimisation de l’I.R et de l’ISF





Mes compétences :

Négociation commerciale

Management commercial

Prospection

Audit financier

Communication

Techniques de vente