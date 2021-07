Jesse CHAREYRE

Bonjour,

je suis propriétaire gérant de l'entreprise TECHNIVO.

SPÉCIALISTE D'AUTOMATISATION DACCÈS

Secteur industrie, collectif, particulier :

Pose et mise en service des kits d'automatisme sur portails coulissants et pivotants, les tourniquets de sécurité, les barrières avec lisse ou chaîne.



maintenance dépannage:



Contrat de maintenance annuel (visites préventives), incluant un service dépannage prioritaire sur site.

Nous intervenons sur des site industriel, à risque «pétrochimie, nucléaire», collectif et particulier.



Nous vendons des portails Industrielle technique " Télescopique, accordéons pour les refoulements difficile ou de sécurité d'intrusion"