Jessic VAIAGINA

Actuellement sans emploi, je cherche un poste d'aide déclarant en douane dans le secteur du transport et de la logistique ou tout autre secteurs.

Ayant une expérience professionnelle forte de 3 ans au poste de commis en douane, j'aimerai trouver un emploi au plus vite si possible dans la zone des Bouches du Rhones, du Var ou Montpellier.

J'ai le niveau BTS transport et titulaire d'un baccalauréat professionnel métier du secrétariat.

Je suis ouverte à toute proposition de poste et disponible de suite.



Mes compétences :

Mobile

Motivée

Réactive

Rigoureuse