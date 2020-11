Jessica AZAM (SMART)

Pourquoi l'enseignement est-il le plus beau métier du monde ? ... Je crois que c’est parce qu’il nous permet de vivre des instants de satisfaction si intenses, qu’ils en font momentanément oublier les difficultés.



De formation commerciale avec une spécialité internationale et marketing/ communication, j'ai travaillé 10 ans dans différentes entreprises où j'ai pu acquérir diverses connaissances et expériences. Ressentant une certaine monotonie et une envie "d'ailleurs" j'ai souhaité me tourner vers l'enseignement qui est une valeur sûre et noble de nos jours.



Choix de raison et de passion donc... Dynamique et passionnée, je pense que la vie est trop courte pour qu'elle soit monotone.



Bilingue anglais/français et passionnée de Marketing et Communication, j'enseigne donc ces matières de façon interactive, dynamique et concise tout en suivant les référentiels. Suite à mes précédentes expériences, je souhaite désormais conjuguer mes connaissances et expériences en marketing et communication, et mettre tout mon enthousiasme et ma volonté pour transmettre aux générations futures les clefs de leur avenir.



Pour conclure, je peux désormais affirmer que mon activité professionnelle me permet de m'accomplir professionnellement et personnellement en accord avec le plan de carrière que je me suis fixé.



Actuellement en poste, n'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou pour des échanges sur nos expériences professionnelles !





Mes compétences :

Études de marché

Réalisation de supports de communication

Analyse de la concurrence

Audit

Développement d'un portefeuille clients

Développement d'un site internet

Développement de la notoriété

Développement du chiffre d'affaires

Recrutement commerciaux

Marketing opérationnel

Marketing

E-Commerce

Négociation commerciale

Négociation BtoB et BtoC

Rédaction communiqués et dossiers de presse

Webmarketing

Enseignement

Pédagogie

Méthodologie de recherche

Techniques de management

Management commercial

Techniques de communication

Droit de la propriété intellectuelle

Réglementation des diplomes et certifications

Programme de l'éducation nationale

Conduite de projet

Stratégie commerciale

Ingénierie de la formation

Microsoft Office