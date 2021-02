Bonjour,



Je suis Jessica BIELAK. J'étudie à l'université de Paul Sabatier et je vous ai interviewée il y a deux ans pour mon projet de DVE.



Je suis maintenant en deuxième année de licence de chimie et je fais des recherches pour mon UE (Unité d'Enseignement) "Connaissance du milieu professionnel". L'objectif de cette UE est d'obtenir des renseignements sur le métier ou la formation que nous souhaitons faire pour être sûr de notre choix. Et ainsi, évaluer si les études que je suis sont adaptées au métier que j'ai choisi.



Aujourd'hui, j'ai ciblé mon sujet sur le métier d'Agent de la police technique et scientifique. Je voudrais en faire mon métier après mes études et j'aurais besoin d'interviewer 2-3 personnes l'exerçant pour peaufiner mes recherches.