Jessica IGNACIO

Directrice de la Transformation, de la Performance et des Ressources Humaines du Groupe Corse Composites Aéronautiques et membre du Comité Exécutif, jaccompagne son développement stratégique sur les domaines de responsabilité suivants :

- la transformation de loutil industriel par des technologies digitales et des modèles organisationnels plus performant.

- le développement doutils et pratiques techniques et organisationnelles permettant la mise en amélioration continue de nos processus.

- la conformité QHSE de notre organisation et de nos process au regard des exigences règlementaires et clients.

- lalignement des Ressources Humaines aux impératifs stratégiques du groupe.