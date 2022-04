Jessica JAGER

Diplômée d'un Master en Management et RH, j'ai occupé pendant 7 années un poste de Responsable recrutement au sein du groupe Adecco.

Passionnée par la photographie et la création, j'ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière en rejoignant une entreprise familiale spécialisée dans la création, la fabrication et l'agencement de mobilier. J’y ai occupé pendant 1 an le poste de Chargée des Ressources humaines et de la communication , ce qui m’a permis d'allier mes compétences en RH à mes passions créatives.



Je travaille désormais au sein de la DRH de l'Université Nice Sophia Antipolis, où je manage l'équipe de gestion collective des enseignants et enseignants chercheurs.

Je découvre un nouveau secteur d'activité, une autre approche du recrutement et de nouveaux challenges à relever :)



Membre de divers collectifs : Super Issue, regroupant des photographes, illustrateurs, musiciens & Team French Riviera regroupant des artisans de la côte d'azur, je participe à différents projets créatifs.



www.jessicajager.com

https://www.etsy.com/fr/shop/wildatheartt



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Recrutement

Formation

Traduction anglais français

Photographie

Négociation contrats

Développement commercial

Fidélisation client

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Communication externe

Communication interne

Community management