Bonjour



Mon année d’apprentissage de l’anglais à Londres arrive à sa fin. C’est la raison pour laquelle je suis en recherche active d’un contrat d’alternance dans le domaine Marketing/Communication. Ce contrat me permettra de confronter les cours théoriques de ma formation en tant que Responsable international en marketing développement option marketing, communication et événementiel à l’INSEEC Bachelor Paris, avec les réalités du terrain.



Mais je ne recherche pas q'une alternance. Je cherche une opportunité d'apprendre et de construire mon futur professionnel.



J'ai acquis de nombreuses compétences communicationnelle ( maîtrise des supports de communication écrit et visuel, gestion des réseaux sociaux/site internet, gestion de projet événementiel,...), marketing (étude de marché, enquête de satisfaction, veille concurrentiel,..) et technique ( Word, Excel, PowerPoint, Photoshop).



En quête permanente de nouveaux défis, j’ai pour objectif quotidien de dépasser mes limites afin de devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Je suis quelqu’un qui n’a pas peur de s’engager dans de nouvelles choses.

Dynamique, créative, autonome, polyvalente, sens du travail d'équipe, organisée, curieuse et surtout motivée, je suis prête à m'investir pleinement dans un poste à responsabilité.



Ma devise: "Act as if what you do makes a difference. It does" de William James.



Merci pour le temps accordé à mon profil. Au plaisir.



Jessica JEAN-FRANCOIS



